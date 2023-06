Usare il Pnrr come un bancomat è un errore Vale anche per le alluvioni in Emilia Romagna

ROMA - 'Il governo sta rallentando l'attuazione, mettendo in difficoltà i comuni e rischiando di farci perdere un'occasione storica. Non possiamo accettare che i fondi vengano sottratti a finalità ...L'Ue sta pensando dialcuni fondi delper finanziare la produzione di armi da spedire in Ucraina. Mezzo Pd europeo è contrario, l'altra metà no, alcuni storcono il naso e la Schlein in ...Sottolineo a tale proposito che il centro sinistra non aveva chiesto di non aumentare i fondi da destinare al finanziamento delle spese per le armi ma di nonquelli del, dimostrando la ...

Schlein: “Inaccettabile usare fondi del Pnrr per la produzione di armamenti e munizioni” Il Fatto Quotidiano

«Quando cambi allenatore e la squadra non vince, anzi, gioca peggio di prima vuol dire che la situazione ormai è fuori ...Il commissario Ue: «La Corte dei Conti Bruxelles verifica gli impegni di spesa, il resto tocca ai singoli Paesi. non ratificare il salva-Stati significa ...