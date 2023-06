Usa | Senato approva legge per sbloccare stallo sul tetto del debito

... con gli investitori che attendevano il sigillo delamericano per l'innalzamento del tetto sul debitoe nelle ore successive alle indicazioni dal mercato del lavoro sempre negli Stati ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha applaudito al voto delche sospende il tetto del debito degli Stati Uniti fino al 2025. "Questa è una grande vittoria per l'economia e per il ...Ildegli Stati Uniti ha approvato un accordo fiscale tra la Casa Bianca e i repubblicani del ... solo quattro giorni prima del termine stimato dal Tesoro nel quale gliavrebbero esaurito i ...

Usa, il Senato approva la legge sul tetto al debito. Biden: "Grande vittoria per l'America" la Repubblica

Già passato alla Camera, doveva essere approvato definitivamente entro il 5 giugno: ora manca la firma di Joe Biden per diventare legge ...Il Senato ha adottato il disegno di legge che consentirà agli Usa di onorare i suoi pagamenti fino all'inizio del 2025 ...