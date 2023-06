Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri e la nuova provocazione contro Ida Platano e Alessandro Vicinanza

(Di venerdì 2 giugno 2023) L'ironia del cavaliere tarantino sulla sua ex fidanzata, Ida, ex dama diche ha lasciato il programma con

Nuova frecciatina del cavaliere tarantino diRiccardo Guarnieri rivolta, ancora una volta, alla sua ex fidanzata Ida Platano , ex dama del dating show di Canale 5, oggi fidanzata con Alessandro Vicinanza , l'imprenditore campano ...Penso alle forze armate ma anche aglie alledella Protezione civile e di tutti i corpi dello Stato in prima linea ogni giorno per affrontare le emergenze. Oggi è una giornata che deve ...Voglio anche ringraziare i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, lee glidel 118 e i tanti operatori sanitari del Policlinico Umberto I, del San Giovanni e del S. Eugenio impegnati ...

Uomini e Donne, preoccupazione per l'ex dama Isabella Ricci: ecco cosa sta succedendo leggo.it

L'ironia del cavaliere tarantino sulla sua ex fidanzata, Ida Platano, ex dama di Uomini e Donne che ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza.L'ironia del cavaliere tarantino sulla sua ex fidanzata, Ida Platano, ex dama di Uomini e Donne che ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza. Nuova frecciatina del cavaliere tarantino di ...