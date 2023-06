Non si tratta dell'abituale abbreviazionedi As soon as ...il quale la Commissione europea ha chiesto all'europarlamento... L'8 aprile aveva detto di essere stanca: "ho bisogno di ...dia sfalciare il prato. Magari imparando pure termini nuovi inerenti l'attività, presentandosi così a settembre ben preparati e sicuri.... e il fischiettodella gara con il Siviglia. La frase ... non il gioco, non il pubblico, non'idea ingenua di decenza, è ...suggerisce di parlarsi prima dell'ultima partita di domenica con ...

Un’ora di inglese in cambio di lavori domestici in giardino. La prof: “Se pagano i genitori non è formativo” Orizzonte Scuola