Una riproduzione del piede sinistro di Maradona è stata consegnata ai Campioni d’Italia

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn dono per tutti i calciatori del Napoli, Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis: la sagoma deldi Diego Armando. In oro. Una copia per tutti,da Stefano Ceci, ex collaboratore del Pibe de Oro. Ogni singolo calciatore della SSC Napoli ha ricevuto una confezione con all’interno la scansione in 3d dorata deldi. “Ad agosto mi fu chiesto da alcuni calciatori di averne copia – ha detto Stefano Ceci – e così ho promesso loro che avrei preparato un qualcosa di speciale qualora avessero vinto lo Scudetto”. Per ogni calciatore, per l’allenatore in seconda Domenichini e per Luciano Spalletti, anche un ciondolo con ildi Diego, da appendere ...