Una ragazzina di 13 anni si suicida | la famiglia denuncia Facebook

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Se tutti avessero fatto il loro lavoro per proteggere Lindsay, sarebbe viva”: ladi un’adolescente francese che si è tolta la vita a 13, dopo essere stata vittima di bullismo a scuola, ha annunciato di aver presentato una, in particolare contro. La lettera di Lindsay,a 13Lindsay in una lettera di qualche mese fa ha spiegato le ragioni del suo gestoDopo aver puntato il dito contro il “lavoro” che non è stato fatto, l’avvocato dei genitori, Pierre Debuisson, ha letto una lettera scritta dalla ragazza diversi mesi prima del suo suicidio, avvenuto a metà maggio nel nord della Francia. “Se state leggendo questa lettera, allora probabilmente me ne sono andata. Non potevo sopportare gli insulti mattina e sera, le prese in giro, le minacce. ...