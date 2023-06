Una corista 15enne violentata da un musicista | i due si sono conosciuti in chiesa

(Di venerdì 2 giugno 2023) A Verona, una giovanissimadidi 15 anni , ha denunciato un uomo di circa 30 anni per violenze sessuale. La procura ha chiesto una condanna a sette anni per l'uomo,che ...

A Verona,giovanissimadi chiesa di 15 anni , ha denunciato un uomo di circa 30 anni per violenze sessuale. La procura ha chiestocondanna a sette anni per l'uomo, musicista che conosceva la ...In provincia di Veronaragazzina di 15 anni ,in chiesa, sarebbe stata violentata dal batterista . Entrambi facevano parte dicomunità evangelica. L'uomo, che ha il doppio degli anni della presunta vittima, ...ragazza appena 15enne,in chiesa in un comune della Bassa veronese, sarebbe stata violentata da uno dei musicisti, il batterista. Lo riporta il Corriere del Veneto . Secondo l'accusa, la ...

Lei ha 15 anni, lui più del doppio: si conoscono cantando in chiesa ... Fanpage.it

Una ragazza 15enne, corista in chiesa in un comune della Bassa veronese, sarebbe stata violentata da uno dei musicisti ...La corista 15enne di una chiesa della Bassa Veronese sarebbe stata violentata dal batterista 30enne. L'uomo rischia una condanna a 7 anni ...