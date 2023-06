Ultim’ora | nuova avventura in vista | accordo vicino con il club!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 2 giugno 2023) La stagione del Pisa è stata decisamente sotto le aspettative. Dopo la finale playoff raggiunta lo scorso anno e persa con il Monza, promosso in Serie A, l’obiettivo era quello di riprovarci, provando ad arrivare di nuovo in fondo ai playoff. Per questo il solo undicesimo posto in campionato ha portato molta delusione nell’ambiente toscano e la rivoluzione è già iniziata. In giornata è stato esonerato il mister Luca D’Angelo e il probabile sostituto sembra essere niente poco di meno che Andrea Pirlo. Pisa, Pirlo in panchina e Kolarov in dirigenza Andrea PirloSecondo quanto riportato da Sportitalia sono ben due le novità tra i Nerazzurri. La prima è la scelta di Aleksander Kolarov come nuovo dirigente sportivo (alla prima esperienza dopo il ritiro con l’Inter), dove manca solo l’ufficialità e la seconda è quella di puntare su Andrea Pirlo come allenatore. Il Pisa sembra infatti ...