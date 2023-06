Ultime Notizie – SuperEnalotto | centrato 5+1 da oltre 600mila euro a Cagliari

(Di venerdì 2 giugno 2023) I numeri dell’estrazione vincente deldi oggi, 1 giugno 2023: 2, 37, 64, 83, 89, 90. Jolly: 34. SuperStar: 23. Nessun ‘6’ al concorso di oggi del, mentre è statoun ‘5+1’ a cui vanno 647.063,27a Quartucciu in provincia di, presso la tabaccheria Punto Centrale di Giuseppe Pisu. Sono stati realizzati due ‘5’, che vincono 104.525,61ciascuno: uno a Vezzano Ligure nello spezzino e l’altro a Busnago nella provincia di Monza e Brianza. L’ultimo ‘6’ da 73,8 milioni diè statoil 25 marzo 2023 grazie a una giocata on line. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 39.300.000 di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Stava scappando dalla polizia, che aveva cercato di fermarlo vedendolo sfrecciare lungo via Casilina . Erano le tre di notte quando la sua Audi si è schiantata contro la Smart di Aurelio Nicoli, 62 ...La lite è cominciata per una banale questione di viabilità ed è finita con un 58enne egiziano sfregiato al volto: gli è stato infatti tagliato l'orecchio destro con un coltello. Per questa vicenda, ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Una coppia di sorelle che fa girare la testa al popolo del web. Wanda e Zaira Nara mandano in tilt i milioni di fan che le seguono sui social ...Quando il tempo si contrae. Sei mesi fa, per molti l’Intelligenza Artificiale era giusto una nuova diavoleria (chiedo scusa per il termine tecnico, non mi va di spiegarlo, aprite un ...