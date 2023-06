Ultime Notizie Roma del 02-06-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023)dailynews radiogiornale dell’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura andiamo asono iniziate con la deposizione di una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’altare della Patria da parte del presidente Sergio Mattarella e celebrazioni della festa della Repubblica insieme al capo dello Stato le massime cariche dello stato per cui presidenti di Senato e camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana La presidente del consiglio Giorgia Meloni il Ministro della Difesa Guido Crosetto oltre ai vertici militari e delle forze di polizia sul Vittoriano il conto Sul volo della pattuglia acrobatica nazionale ha disegnato un enorme Tricolori sul cielo della capitale successivamente il Presidente della Repubblica ha passato in rassegna i reparti schierati poi Mattarella e le altre istituzioni hanno ...