Ultime Notizie Roma del 02-06-2023 ore 13 | 10

(Di venerdì 2 giugno 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oggi 2 Giugno ati tengono le celebrazioni per la festa della Repubblica celebrazioni che si sono aperte le 9:15 Con l’alzabandiera solenne presso l’altare della patria e omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il capo di stato accompagnato dal ministro della difesa Guido Crosetto ha passato in rassegna i reparti prima dell’inno di Mameli poi c’è stata la deposizione della corona d’alloro e il passaggio delle frecce tricolori a seguire la tradizionale parata ai Fori Imperiali con i 5500 tra militari e civili presente anche il premier Giorgia Meloni ha interrogato oggi nel carcere milanese di San Vittore Alessandro impagnatiello il trentenne che ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano la ...

Uno scienziato sostiene di aver rallentato il proprio invecchiamento del 20% dopo aver vissuto per circa 100 giorni sott'acqua. Joseph Dituri , 55 anni, ufficiale della Marina in pensione, ha vissuto ...Intimidazioni a un giornalista di VesuvioLive: la smentita di Borriello Ciro Borriello ha commentato affermando: 'Ho appreso solo nelleore della pubblicazione di tale articolo e sono rimasto ...La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo valido per la giornata di oggi, 2 giugno, dalle ore 14 alle ore 21 : anche nelle prossime ore, dunque, si ...

"Ultimi allenamenti stagionali per la Juventus, che continua a preparare la gara contro l'Udinese. Domenica 4 giugno 2023, in casa dei friulani, si chiuderà il campionato 2022/23. Il gruppo, ...Novanta minuti al termine del campionato ed è quasi tempo di bilanci per la Fiorentina. Se per tracciare correttamente il profilo di questa stagione si dovrà aspettare ...