Ultime Notizie Roma del 02-06-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oggi 2 Giugno asi tengono le celebrazioni per la festa della Repubblica celebrazioni che si sono aperte le 9:15 Con l’alzabandiera solenne presso l’altare della patria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il capo di stato accompagnato dal ministro della difesa Guido Crosetto ha passato in rassegna i reparti prima dell’inno di Mameli poi c’è stata la deposizione della corona d’alloro è il passaggio Frecce Tricolori a seguire la tradizionale parata ai Fori Imperiali con i 5500 tra militari e civili presente anche il premier Giorgia Meloni ha interrogato oggi nel carcere milanese di San Vittore Alessandro impagnatiello il trentenne che ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano la ...