Ultime Notizie Roma del 02-06-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023)dailynews radiogiornale buona giornata buona festa della Repubblica da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione oggi asi tengono le celebrazioni per la festa della Repubblica tra gli appuntamenti La Tradizionale parata ai Fori Imperiali dove sfilano in 5mila 500 tra militari e civili ad aprire le celebrazioni l’alzabandiera solenne presso l’altare della patria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il capo di stato accompagnato dal ministro della difesa Guido Crosetto passerà poi rassegna i reparti prima dello sfilamento presente la parata anche il premier Giorgia Meloni tra interrogato oggi nel carcere milanese di San Vittore Alessandro impagnatiello il trentenne che ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano la fidanzata 29enne incinta e di aver Cerca ...