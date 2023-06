Ultime Notizie – Maltempo oggi Sardegna | disagi nel Sassarese | salvata donna disabile

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 2 giugno 2023) Continua l’ondata diin, specialmente nel. Un violento acquazzone ha creatonella zona di Olmedo, non lontano da Alghero. Tra le tante chiamate ricevute, al comando dei vigili del fuoco di Sassari è arrivata una richiesta di soccorso urgente per unache si trovava in uno scantinato che si stava allagando. La squadra del 115 è riuscita ad arrivare in tempi rapidi nell’abitazione di Olmedo e a portare in salvo la. A pochi chilometri di distanza le acque di un canale del lago Cuga hanno invaso la Statale 127 bis e alcune auto sono rimaste intrappolate. L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso, ma tutte le persone coinvolte sono state messe al sicuro e la situazione adesso è sotto controllo. Sempre ...