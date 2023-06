UFFICIALE – Ottima notizia da Castel Volturno | Spalletti recupera un calciatore

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il Napoli sta preparando in queste ore l’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria. Un match che avrà ben poco da chiedere, visto che gli azzurri sono matematicamente campioni da diverse giornata e che i doriani sono già retrocessi in Serie B. Dopo il triplice fischio finale, ci sarà la premiazionecon la consegna della Coppa alla squadra da parte della Lega di Serie A, ma prima c’è da giocare una sfida comunque da onorare per incrementare i numeri in stagione degli azzurri. Il report della SSC Napoli Il club azzurro, in questi minuti, ha diramato il consueto report quotidiano a margine dell’allenamento odierno. Mario Rui dovrebbe essere disponibile per l’ultimo impegno stagionale: Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domenica allo Stadio Maradona per l’ultima ...