Ufficiale | Leao rinnova con il Milan | tutte le cifre C' è una maxi clausola

In giornata infatti, il Milan , rinnoverà il contratto a Rafa. A meno di clamorosi slittamenti, nel pomeriggio è prevista la firma e l'annunciodel prolungamento fino al 2028. Dopo ...Numeri e storia Arrivato dal Lilla dal 2019,fin qui ha segnato 41 gol in 162 partite. Ora potrebbe indossare anche la numero 10, indossata in passato da campioni come Rui Costa, Savicevic, ...Il crack portoghese sempre più simbolo del 'Diavolo' con il rinnovo,in questi istanti, del contratto fino a giugno 2028.- calciomercato.it'AC Milan è lieto di annunciare il ...

L'attaccante portoghese ha firmato per altre cinque stagioni in rossonero MILANO (ITALPRESS) - Il Milan ha ufficializzato il 'prolungamento ..."AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceição Leão fino al 30 giugno 2028". E' arrivata in questi istanti la firma dell'attccante portoghese del Milan ...