Ufficiale | Leao rinnova con il Milan | 7 milioni di stipendio compresi bonus e clausola da 175 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 giugno 2023) Dopo settimane di attesa, finalmente per i tifosi rossoneri è arrivata la buona notizia. Rafaelrimarrà con la maglia rossonera ancora per molto tempo. L’ala portoghese infatti ha firmato oggi il rinnovo del contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno del 2028. La mossa di Maldini che tutti si aspettavano è dunque confermata. Dopo alcune settimane di paura per una possibile cessione a zero,ha deciso di restare fedele alcon cui sogna di poter vincere ancora. La fine di una telenovela, quindi, che porterà ila potersi concentrare al meglio sul mercato estivo in vista della prossima stagione. Bisognerà infatti non bissare la pessima campagna acquisti che nella scorsa finestra ha portato ao sponda rossonera Origi, De Ketelaere, Vrancx, Adli e Thiaw. Tutti nomi che ...