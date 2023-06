Uefa ' non tolleriamo violenze contro gli arbitri'

L'ferma nel suo impegno a creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti, compresi gli arbitri, etollererà alcuna forma di comportamento violento nei loro confronti". . 2 giugno 2023Ok dell'Ma perché l'Inter ha potuto mettere sulla maglia un marchio commerciale in vista della finalec'era un veto dell'a inserire un marchio last minute e solo per la finale Il ......dalla associazione 'Never Again' di Varsavia di aver partecipato a un evento organizzato dall'estrema destra e laha accettato le scuse del direttore di gara. Queste le parole di Marciniak: "...

Juventus, la UEFA non accetta scuse. E la Fiorentina osserva interessata Viola News

«Condanniamo con veemenza il comportamento violento nei confronti dell'arbitro Anthony Taylor e della sua famiglia. Azioni inaccettabili che ...Dopo i fatti nell'aeroporto di Budapest, la Uefa è intervenuta con decisione con un comunicato: "Esortiamo tutti i giocatori, gli allenatori e i tifosi ad abbracciare i valori della sportività, a trat ...