UEFA | duro comunicato sull’attacco a Taylor dopo Siviglia-Roma

(Di venerdì 2 giugno 2023) Laha espresso tutto il suo disappunto per l’aggressione dei tifosi dellaall’arbitro Anthonyla sconfitta in finale di Europa League contro il. Di seguito ildella federazione. CONDANNA – Questo ilcon cui lacondanna l’aggressione all’arbitro Anthonyla finale di Europa League tra: “Lacondanna fermamente il comportamento violento diretto all’arbitro Anthonye alla sua famiglia. Queste azioni sono inaccettabili e rovinano lo spirito di fair play e rispetto che difendiamo. Lavoriamo incessantemente per aumentare le misure di ...

Il confronto Molto dopo la mezzanotte, nel parcheggio della Puskas Arena di Budapest c'è stato unconfronto tra l'allenatore della Roma e l'arbitro Taylor. Insulti da parte del ct portoghese nei ...... che ha avuto un confronto con la commissione arbitrale ed etica dell'. Oltre che con gli ispettori di Ceferin, l'esperto fischietto polacco, che ha sempre affrontato a musole critiche (......sera dopo l'ultima giornata) o nella peggiore delle ipotesi un anno lontano dalle coppe (se arriverà la stangata dall'), una cosa è certo: la non partecipazione alla Champions sarà un altro...

Barcellona «a rischio esclusione dalle coppe europee» per un anno, pugno duro dell'Uefa per il caso Negreira ilmessaggero.it

Sembra non ci sia modo per la Roma e i romanisti di dimenticare al più presto la finale di Europa League che li ha visti sconfitti, per 5 a 2 ai rigori, contro il Siviglia. Oltre al ...Il principale organo calcistico europeo si sta muovendo contro lo Special One dopo i fatti accaduti nei sotterranei della Puskas Arena. Rischia anche la Roma per il comportamento della squadra e della ...