Uefa accetta le scuse di Marciniak | arbitrerà finale di Champions

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – La Uefa accetta le "sincere scuse e i chiarimenti" dell'arbitro Szymon Marciniak, che potrà dirigere la finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul tra Manchester City e Inter. E' quanto comunica la Uefa in una nota, che "ha indagato con diligenza sulle accuse relative alla partecipazione di Marciniak a un evento organizzato a Katowice il 29 maggio" dall'estrema destra polacca. "Le accuse sono state prese con la massima serietà da parte della Uefa e dell'intera comunità calcistica, che respingono inequivocabilmente i valori promossi da un gruppo legato a questa conferenza", si legge nel comunicato, nel quale si dà conto delle scuse dell'arbitro.

