Udinese-Juventus quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) La Serie A è oramai giunta all’ultimo atto stagionale. Si inizierà già oggi, venerdì 2 giugno, con la prima gara del 38esimo turno: inSassuolo-Fiorentina (LEGGI QUI). Ma si giocherà da qui a domenica 4 giugno e proprio tra due giorni, a partire dalle ore 21.00, tra le diverse sfide che andranno in scena, non si può non citare. Le compagini con le casacche bianconere si scontreranno alla Dacia Arena di Udine. Partendo dai padroni di casa, quest’anno sono stati in grado di portare a termine un grande campionato, soprattutto sereno, dato che la salvezza non è mai stata un problema ed è arrivata con largo anticipo. Attualmente gli uomini di Andre Sottil occupano il 12esimo posto in classifica a quota 46 punti. Per i friulani, in 37 giornate, 11 vittorie, 13 pareggi e altrettante sconfitte: 47 gol segnati e 47 ...