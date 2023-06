Ucraina | Zelensky | “Controffensiva? Quando avverrà lo capirete”

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il presidente: "Non è un film. Il risultato sarà la liberazione dei nostri territori" Il risultato delladovrebbe essere la liberazione dei territori ucraini e,accadrà “lo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin una conferenza stampa con il presidente Alan Karis, secondo quanto riferisce Ukrainska Pravda. “Questo non è un film, è difficile per me dire come sarà la. La cosa principale è che la Russia lo vede, e non solo lo vede, ma lo sente – ha affermato – La liberazione dei nostri territori ci sarà e sarà il risultato dellasuccederà,che sta succedendo”. Il presidente ucraino ha ordinato un’ispezione di tutti i rifugi antiaerei dopo che tre persone sono ...

Mattarella: 'Persi cerchi una pace giusta' LA QUESTIONE NATO Le nuove dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyrsulla necessità per l'di entrare nella Nato dimostrano "...Il presidente ucraino Volodymyrha detto di comprendere che l'non può diventare membro della Nato mentre è ancora in guerra. Lo riporta la Cnn. "Comprendiamo che non diventeremo un membro della Nato, mentre la ...: "Rifugi siano sempre aperti" Nella notte nuova ondata di attacchi russi su Kiev esollecita le autorità locali ucraine ad assicurarsi che i rifugi restino sempre aperti. In Russia droni neutralizzati stamane nella città di Kursk.

Ucraina, ultime notizie. Zelensky: sappiamo che è impossibile aderire a Nato con guerra in corso Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – Il risultato della controffensiva dovrebbe essere la liberazione dei territori ucraini e, quando accadrà “lo capirete”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una confer ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di comprendere che l'Ucraina non può diventare membro della Nato mentre è ancora in guerra. Lo riporta la Cnn. "Comprendiamo che non diventeremo un me ...