Ucraina | Zelensky accusa | alcuni rifugi di Kiev erano chiusi

"Proteggere la popolazione - ha detto- significa proteggerla a tutti i livelli. I rifugi devono essere accessibili. Una situazione come quella della scorsa notte, quando delle persone sono ......all'di armi fabbricate in Svizzera. La votazione ha avuto luogo il giorno in cui il presidente della Confederazione elvetica Alain Berset ha incontrato quello ucraino Volodymyrnell'...Il Presidente ucraino Volodymyr, invece, è arrivato al vertice in mattinata, spingendo per l'adesione dell'alla Nato e all'Unione Europea. La Davos dei capi di governo I partecipanti ...

Zelensky al summit della Comunità politica continentale in Moldavia. Ellwood (Johns Hopkins): Unione attrattiva, ma l’allargamento ha pro e contro.Il patròn di Tesla Elon Musk ha strappato un contratto con il Pentagono per Starlink, la sua società specializzata in connessioni satellitari. Secondo quanto riferisce Bloomberg, il Dipartimento della ...