Ucraina | ultime notizie Zelensky | sappiamo che è impossibile aderire a Nato con guerra in corso

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha detto di comprendere che l’non può diventare membro dellamentre è ancora in. Il ministro della Difesa ucraino Reznikov ha detto che «continueremo a lavorare per assicurare la vittoria dell’e per riportare la pace in Europa. Il ministero tedesco della Difesa ha fatto sapere che la Germania manderà in Ucriana 66 veicoli trasporto truppe di produzione dell’azienda tedesca Ffg - Flensburger Fahrzeugbau Gmbh.

Zelensky ha riconosciuto che l'non sarà in grado di aderire alla Nato prima della fine dell'invasione russa. 'Non abbiamo intenzione di trascinare un solo Paese della Nato in una guerra', ha ...

La materia prima è diventata ricercatissima e sui mercati è partita la speculazione. Un numero crescente di Paesi guarda ormai all’atomo ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 465. Kiev "ha il diritto di difendersi", afferma il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando degli ultimi attacchi con droni che hanno colpito M ...