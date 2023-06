(Di venerdì 2 giugno 2023) (Adnkronos) – La difesa aereaha abbattuto oltre 30sula notte scorsa in quella che è stata ladirussi alla capitalein sei giorni. Lo rende noto Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di, su Telegram. Secondo quanto reso noto dall’ufficio del procuratore generale della capitale, due persone – un bambino di 11 anni ed un uomo di 68 – sono rimaste ferite dalla caduta di detriti dopo che la difesa aerea ha respinto l’attacco russo. Nel dettaglio, le forze ucraine hanno abbattuto 15cruise e 21di fabbricazione iraniana Shahed. Il governatore russo di Belgorod ha intanto reso noto che due donne sono rimaste ...

La difesa aerea ucraina ha abbattuto oltre 30 missili e droni su Kiev la notte scorsa in quella che è stata la sesta ondata di attacchi russi alla capitale ucraina in sei giorni. Lo rende noto Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, su Telegram. Secondo quanto reso noto dall'ufficio del

Ucraina, sesta ondata di attacchi a Kiev: abbattuti missili e droni Entilocali-online

(Adnkronos) – La difesa aerea ucraina ha abbattuto oltre 30 missili e droni su Kiev la notte scorsa in quella che è stata la sesta ondata di attacchi russi alla capitale ucraina in sei giorni. Lo rend ...Civili e città sono nuovamente nel mirino dei raid aerei: così i generali russi vogliono sfiancare la contraerea e far sprecare missili ...