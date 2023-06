Ucraina | Magi | su regolamento Asap Pd non cada in trappola pacifinta Conte'

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Continua la mistificazione tutta italiana sul voto di ieri al Parlamento europeo sulnon finanzia la guerra in, finanzia la ricostituzione delle riserve strategiche di armamenti degli Stati membri, che sono ridotte ai minimi termini. Nelc'è poi una norma che prevede che gli Stati membri possano considerare nei nuovi Pnrr o in quelli emendati, misure che contribuiscono agli obiettivi del. Si tratta di una modalità complementare e rimane una scelta dello Stato membro cosa fare nel Pnrr. Chi cade, come alcuni esponenti del Pd nelladie del M5S sbaglia”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo

Dura anche la dichiarazione di Riccardo, segretario di +Europa: 'È sconfortante vedere come il ...si sia espresso in ordine sparso di fronte a un tema così delicato come la guerra in, ...Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo. ' Anon finanzia la guerra in, finanzia la ricostituzione degli arsenali militari degli stati membri, che sono ridotti ai minimi termini. Le ...... simile è la posizione dell'che però esige che la coppia in questione sia sposata. La ... Ad essersi espresso in maniera contraria è Riccardodi +Europa: "La riformulazione del testo con l'...

Ucraina: Magi, su regolamento Asap Pd non cada in trappola ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Continua la mistificazione tutta italiana sul voto di ieri al Parlamento europeo sul regolamento Asap: Asap non finanzia la guerra in Ucraina, finanzia la ricostituzione de ...I deputati di +Europa, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi, hanno presentato un’interrogazione al premier Meloni e al Ministro degli Esteri Tajani: «Fare chiarezza sull'incidente della barca su cui ...