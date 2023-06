Ucraina | la diretta – L’inviato cinese | “Il rischio di escalation resta alto” Esplosioni nella notte a Kiev | “In arrivo altri attacchi con droni”

In un Paese che, come l', ha le truppe russe di fatto all'interno dei propri confini. E, come l', aspira a vedersi sigillato l'ingresso nella grande famiglia europea. Von der Leyen: "...Oggi l'lotta per i valori europei di democrazia e libertà, che condividiamo con il popolo italiano'. Lo scrive su Twitter Volodymyr Zelensky, aggiungendo: 'Insieme raggiungeremo il nostro ...Tutte le parti, ha aggiunto il diplomatico Li Hui, 'hanno apprezzato il nostro ruolo equo, oggettivo e imparziale'. Esplosioni si sono verificate a Kiev questa notte e, secondo il sindaco Klitschko, ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Inviato della Cina: rischio di escalation resta alto. LIVE Sky Tg24

Mosca ha respinto diversi attacchi nella regione. Decine di morti. Nella notte bombe su Kiev e la Cina avverte: "Rischio escalation ancora molto alto"