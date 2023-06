Ucraina | la Cina | ' Il rischio di escalation è ancora molto alto'

L'inviato speciale dellaper gli affari eurasiatici, Li Hui , ha dichiarato venerdì che la parte russa ha apprezzato il desiderio e gli sforzi dellaper risolvere la crisi. 'Il rischio di un'escalation della guerra tra Russia eè ancora alto', ha dichiarato Li durante un briefing sulla sua visita in Europa. 'Tutte le parti ...... e di vietare l'esportazione indell'intera fascia dei semiconduttori più avanzati, tradisce ...che avrebbe mostrato i suoi lati negativi in occasione della pandemia e della guerra in. ...Lo ha detto Li Hui , l'inviato speciale dellasulla questione, in un briefing della sua missione in Europa di due settimane conclusasi a fine maggio.

Ecco qual è davvero il ruolo della Cina nel conflitto Russia-Ucraina e il rapporto tra Xi Jinping e Putin La Stampa

Anatoly Maslov, 76 anni, ha lavorato insieme a due colleghi ai Kinzhal. E’ malato di cuore e secondo una fonte non starebbe ricevendo i medicinali ...L'inviato speciale della Cina per gli affari eurasiatici, Li Hui, ha detto che Il rischio di un'escalation della guerra tra Russia e Ucraina è ancora alto" ...