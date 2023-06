Ucraina | De Angelis | “Per rinascere l’Ue deve liberarsi del cappio americano”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il Parlamento Ue ha approvato l’aumento della produzione di armi con i fondi del Pnrr. Marco de, docente all’Università di Lüneburg, cosa ne pensa? “Purtroppo è precisamente il contrario dell’idea del Pnrr. La visione che è dietro tale piano si fonda sulla scelta della vita e ovviamente della pace, unificando gli sforzi dei popoli europei per aiutarsi reciprocamente in quegli aspetti che nelle varie nazioni sono bisognosi d’interventi e d’investimenti e quel popolo da solo non ce la farebbe a realizzare. Pensiamo a quanto recentemente accaduto in Emilia-Romagna oppure alle problematiche relative alla sanità pubblica emerse in occasione del covid. A ciò si aggiungono poi investimenti necessari in ogni Paese per la transizione ecologica, per la digitalizzazione e insomma in linea generale per una modernizzazione comune orchestrata a livello europeo. È una cosa ...