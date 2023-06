Ucraina | Cremlino | Non ci sono prerequisiti per negoziare con Kiev

(Di venerdì 2 giugno 2023) "Per ora non esiste tale opzione, non è in vista e non ci" per avviare negoziati con. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dalla Tass, commentando le ...

"Per ora non esiste tale opzione, non è in vista e non ci sono i prerequisiti" per avviare negoziati con Kiev. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dalla Tass, commentando le parole del primo ministro ungherese Viktor Orban, che ha esortato a prevenire una controffensiva dell'esercito ucraino, per cercare "un ...2023 - 06 - 02 14:17:15: "Non ci sono le condizioni per negoziare con Kiev" Le parole di Zelensky sull'adesione dell'alla Nato mostrano l'incapacità di Kiev nel voler risolvere i problemi al tavolo dei ...Il presidente ucraino, dopo gli ennesimi bombardmenti ordinati dalche hanno causato morti ... La guerra in, cosa c'è da sapere Così i droni ucraini colpiscono nel cuore del Paese La ...

Dmitry Peskov: "Per ora non esiste tale opzione, non è in vista". L'accusa ai Paesi europei: "Non c'è volontà politica di prendere in considerazione preoccupazioni del nostro Paese" ...Chi è il volto che si cela dietro l'esercito che vuole rovesciare Putin con la forza Il suo nome è Ilya Ponomarev è russo, miliardario ed ex deputato oggi dissidente ...