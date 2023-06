Ucraina | Cremlino | Non ci sono prerequisiti per negoziare con Kiev

(Di venerdì 2 giugno 2023) Mosca, 2 giu. (Adnkronos) - "Per ora non esiste tale opzione, non è in vista e non ci" per avviare negoziati con. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dalla Tass, commentando le parole del primo ministro ungherese Viktor Orban, che ha esortato a prevenire una controffensiva dell'esercito ucraino, per cercare "un cessate il fuoco e l'inizio dei colloqui di pace". Poi Peskov ha accusato che nelle dichiarazioni di alcuni Paesi europei sulla necessità di avviare "qualche tipo di processo di pace non c'è la volontà politica di prendere in considerazione gli obiettivi e le preoccupazioni del nostro Paese".

