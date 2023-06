Ucraina | così cambia la guerra | Putin costruisce un bunker a Mosca

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Si tratta del terzo attacco in pochi giorni in territorio russo. Poche ore fa, l’ha lanciato una nuova offensiva nella città di russa Belgorod, ormai diventata parte dellache si combatte a pochissimi chilometri dal confine tra i due Paesi. Il Cremlino ha annunciato che“è costantemente aggiornato sulla situazione”, ma pare ormai evidente l’intenzione di Kiev di mutare il conflitto in unadi “frontiera”, capace di estendersi anche nel territorio della Federazione. L’obiettivo è chiaro: seminare paura e sfiducia nella popolazione, affinché il consenso (ancora molto alto) sulla “operazione militare speciale” cali progressivamente. Un’operazione che, in parte, sembra già riuscire. Almeno secondo l’ex deputato russo e capo politico dell’unità militare Libertà alla Russia, Ilya Ponomarev. “Ho ...