Ucciso a 20 anni con un colpo d' arma da fuoco in casa | un' altra persona barricata nell' abitazione

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tragedia a Piacenza . Un 20enne è morto dopo essere stato raggiunto da undidamentre si trovava all'interno della propriaa Ponte dell'Olio, in Valnure, nel Piacentino. ...

Si tratterebbe di un ventenne che potrebbe essere statocon un colpo di pistola all'interno ... la svolta: l'uomo confessa il delitto e il cadavere viene ritrovato Giulia Tramontano - 29, ...Tragedia a Piacenza . Un 20enne è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava all'interno della propria abitazione a Ponte dell'Olio, in Valnure, nel Piacentino. ...Ferita anche bimba di 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/...

Reggio Emilia, ucciso a 18 anni per 20 euro il Resto del Carlino

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo di 40 anni, ucciso dal fumo mentre si trovava sulle scale del palazzo, ai piani alti dello stabile. Diversi i feriti, di cui 3 ricoverati in ...I medici legali chiariranno i dettagli della dinamica, ma sarà l'ascolto di chi li conosceva a fare più luce sul movente dell'ennesimo femminicidio che scuote la città ...