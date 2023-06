Tuttosport – “Mi disse una cosa | pensavo fosse cattivo”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 2 giugno 2023) 2023-06-02 00:59:47 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: TORINO – Moise Kean si racconta in una lunga intervista alla testata francese Views.fr e sono tanti i temi affrontati dall’attaccante bianconero. “Il calcio è sempre stato il mio sogno – ha detto Kean -. Poi quando inizi a dare forma a un metodo di lavoro, devi avere un sogno e credere in quello che stai facendo. Da quando avevo 9, 10 anni, sono sempre stato il più piccolo a giocare per strada. Le persone intorno a me credevano più di me che potessi diventare molto bravo. Mi ha aiutato anche a credere in me stesso. A 16 anni sono diventato il giocatore professionista più giovane nella storia della Juventus”. Parte dal suo rapporto con il calcio Kean che sulle pressioni di inizio carriera ha spiegato: “Sono una persona che non sente la pressione. Stavo sempre con persone più grandi di me. Questo ...