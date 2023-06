Tutti i diffidati in Serie A 2-4 giugno | chi rischia la squalifica nel weekend Spiccano Milinkovic-Savic e Osimhen

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Siamo all’ultima giornata di campionato diA, ma la lista deiè ancora bella lunga. Con un giallo in questa chiusura di 2022/2023, arriverebbe lain vista della prima giornata della prossima annata 2023/2024. Alcuni nomi pesanti sono in lista. Ad esempio Victordel Napoli, seppur in mezzo a tante discussioni di mercato, e Lautaro Martinez dell’Inter. Anche Luis Alberto e Sergejrimangono ancora sulla graticola. Questa la lista deidella trentottesima e ultima giornata diA:DELLA 38ESIMA GIORNATA DIA ATALANTA Ederson, Palomino, Zappacosta BOLOGNA Ferguson, Skorupski CREMONESE Afena-Gyan, ...