Tutti gli infortunati in Serie A | gli indisponibili squadra per squadra Chi non gioca nel weekend 2-4 giugno

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tanti, sette squalificati e qualche giovanotto impegnato al Mondiale Under 20. La lista deglidell’ultima giornata diA è lunga. Tratori in dubbio per via di problemi fisici più o meno gravi e altri che hanno chiuso anzitempo la stagione, nel week end saranno parecchi i calciatori che resteranno ai box. Le squadre con più grattacapi sono Juventus, Udinese e Verona. Ma se la prima e la terza sino ancora qualcosa, i friulani quanto meno non avranno l’assillo del risultato. Un bel vantaggio per gli uomini di Max Allegri, impegnati domenica sera proprio contro i ragazzi di Andrea di Sottil al Friuli. Il tecnico toscano, oltre a De Sciglio, Fagioli, Pogba e Kaio Jorge cercherà di recuperare Bremer, Kean e Vlahovic, alle prese con noie muscolari e fermi negli ...

... la serie tv Sky Original che racconta lo showbiz italiano ei retroscena del mondo dello spettacolo. Alla promozione possono aderire ancheutenti già abbonati a Netflix , ma non è prevista ...... nonché porre le basi per delle regole standardizzate e valide per. Per fare in modo che non ... Insomma, secondoesperti, questo settore ha bisogno al più presto di essere regolamentato e in ...... per averei diritti Quella dei presunti diritti mancati è una campagna montata ad arte: l'...uomini non possono. Per questo maternità e paternità sono funzioni diverse e complementari. Le ...

Dio, patria (e famiglie), tutti gli omissis di Meloni Domani

Paolo Valeri e Fabio Maresca per gli scontri salvezza, Marco Guida e Marco Di Bello per le sfide che valgono le coppe europee. Sono questi gli arbitri designati per le quattro partite più importanti d ...A sessant’anni dall’uscita del saggio che lo ha rivelato, lo scrittore ne rievoca la genesi. Sabato 3 giugno l’incontro a Milano con Gian Luigi Beccaria e Laura Morante ...