Turismo | in viaggio in famiglia? Ecco 5 consigli per una vacanza all' insegna del benessere

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Trascorrere del tempo di qualità insieme ai propri cari si conferma una tendenza in crescita, come rilevato dall'Osservatorio della Borsa Internazionale del2022: le vacanze genitori-figli rappresentano non solo un'occasione per rilassarsi in compagnia degli affetti, ma anche un momento speciale per rafforzare i legami e costruire nuovi e significativi ricordi. I benefici di viaggiare insono molteplici - crescere insieme, condividere esperienze indimenticabili, arricchire il proprio bagaglio di conoscenze - così come le emozioni che si provano; tuttavia, anche un momento gioioso può essere vissuto con ansia, preoccupazioni e sentimenti negativi che possono pregiudicare l'esperienza. A tal proposito, Novotel, marchio storico del gruppo Accor, che riserva da sempre un'attenzione speciale alle ...