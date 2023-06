(Di venerdì 2 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – La terapia adiuvante, cioè successiva alla chirurgia, condel 25% ildinelin stadio precoce (stadio II e III). Sono questi i dati dello studio NATALEE, presentati oggi al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO).in associazione con la terapia endocrina (ET), rispetto alla sola terapia endocrina,ildidel 25,2% nei pazienti conin fase iniziale in stadio II e III, positivo per i recettori ormonali e negativo per il recettore 2 del fattore umano di crescita epidermica (HR+/HER2-) (HR=0,748; 95% ...

Tumore della mammella, ribociclib riduce il rischio di recidiva del 25% Tiscali Notizie

