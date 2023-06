Troyes-Lille sabato 03 giugno 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 2 giugno 2023) La vittoria in rimonta sul disperato Nantes ha portato ildi Fonseca inaspettatamente al quarto posto, ad un punto sulla coppia Monaco – Rennes e padrone del proprio destino a 90 minuti dalla fine della Ligue1. I Dogues in caso di arrivo a pari punti sarebbero in svantaggio nella differenza reti nei confronti del Rennes (+29 contro +21) mentre sono in InfoBetting: Scommesse Sportive e

... missioni difficili per Nantes e Auxerre , che lottano per evitare il quartultimo posto che vuol dire retrocessione assieme ad Ajaccio, Angers e: i canarini vanno a, l'AJA a Tolosa. ......o pareggio (in Clermont - Lorient)(in- Nantes) Auxerre o pareggio (in Tolosa - Auxerre) Le partite da almeno un gol per squadra Rennes - Monaco Montpellier - Nizza Angers -...Poker del Rennes contro ile Europa sempre più vicina per i padroni di casa: ... Pareggi a reti inviolate, invece, tra Tolosa e Nantes e tra Monaco e, mentre il ...

Ligue 1. Ultima giornata, ma sono ancora tante le formazioni a lottare MontecarloNews.it

L’enjeu sera simple pour le LOSC (4e, 66 points), à Troyes. Une victoire lui offrirait la 4e place, qualificative pour la Ligue Europa. En cas de match nul ou de défaite, en revanche, Rennes (5e, 65 ...Les Dogues seront archi-favoris ce samedi soir au moment de conclure leur saison, la première de l’ére Fonseca. Ils viennent de prendre sept points en trois matchs et avec 66 points, ils sont seuls ...