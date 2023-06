Tris della Fiorentina a Reggio Emilia | Sassuolo ko 3-1

(Di venerdì 2 giugno 2023) Gol di Cabral, Saponara e Gonzalez. Di Berardi su rigore il momentaneo 1-1.- Nell'anticipo38esima giornata di Serie A lasupera per 3-1 il, grazie alla reti di Cabral, Saponara e Gonzalez: per ila segno Berardi su rigore. Partita equilibrata per lu

I toscani sbloccano il risultato al 45' con Cabral, che approfittadisastrosa difesa emiliana. Il Sassuolo pareggia al 71' con Berardi su calcio di rigore. La Fiorentina di Italiano rimette la ...REGGIO EMILIA - Non poteva esserci chiusura di campionato migliore per la Fiorentina primafinale di Conference League contro il West Ham a Praga, in programma il prossimo 7 giugno. La ......Un buon viatico per la squadra di Italiano in vistafinale di Conference League contro il West Ham, in programma in settimana. Primo tempo senza reti ed equilibrato: la Fiorentina si avvicina ...

Tris Fiorentina prima della Conference: Sassuolo ko in nove uomini Corriere dello Sport

Il racconto gara per gara: tris di successi-Italia. Diaz 17,75 nel triplo (primato italiano), Leonardo Fabbri 21,73 nel peso, Larissa Iapichino 6,70 nel lungo. SALTO TRIPLO UOMINI. Allo stadio Luigi R ...(Adnkronos) – La Fiorentina vince 3-1 sul campo del Sassuolo nel match che apre la 38esima e ultima giornata della Serie A 2022-2023. I viola chiudono il torneo a 56 punti in classifica, il Sassuolo t ...