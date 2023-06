Trans a Milano | vigili indagati? Io sto con i poliziotti

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Vi dirò una cosa che sorprenderà parecchi di voi. In molti, infatti, mi considerano un uomo di destra o addirittura un portavoce del governo Meloni. La cosa non è così nella maniera più assoluta, ma io li lascio parlare. Ebbene, il sottoscritto è a favore di una pratica che il governo vuole eliminare e rendere reato universale vale a dire l’utero in affitto, comprare i bambini. Io sono favorevole al “commercio dei bambini”, dove con commercio intendo anche la “fabbricazione” di bambini. Non capisco dove sia il problema se una coppia etero od omosessuale va in un Paese, mette incinta un’altra persona per poi adottare il bambino appena nato. Sapete quanto costa in America in media? Dai 120 ai 140 mila dollari. Si diventa genitori in 15-18 mesi. Le donatrici degli ovuli ricevono fino a 8 mila dollari, mentre le madri surrogate (quelle che partoriscono i figli) in media 60 mila, ovviamente ...