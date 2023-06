Traffico Roma del 02-06-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione questo venerdì 2 Giugno prosegue senza disagi di rilievo per chi viaggia sul grande raccordo anulare e sul percorso Urbano della A24 è ancora sulla A24 segnaliamo comunque maltempo e pioggia e né quest’ultima ora tra il Gra e la barriera diEstregolare anche sull’intero per corso della tangenziale est acittà a causa della manto stradale danneggiato prudenza per la parziale chiusura del tratto di viale Somalia tra via Salaria Largo Forano verso quest’ultima direzione prosegue fino a cessate esigenze siamo ora su via Cristoforo Colombo la riduzione di carreggiata in prossimità di via Accademia degli Agiati in direzione centro ricordiamo chiusa la corsia laterale con deviazione delsu quella centrale infine torniamo sulla ...