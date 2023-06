Traffico Roma del 02-06-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023) Luceverdeun buon pomeriggio dalla redazioneregolare ne queste prime ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sulla turbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero percorso della tangenziale est sono in diminuzione agli spostamenti sulle principali strade che collegano la capitale con nelle zone costiere della Regione e torniamo sulla tangenziale est dove proseguono i lavori di manutenzione per la Galleria della Nuova Circonvallazione interna alle 22 di questa sera Maggiore attenzione per la chiusura del un Electra via Batteria Nomentana e lo svincolo della A24 verso San Giovanni la riapertura alle 6 di domani mattina in città sono terminate le celebrazioni del 2 Giugno almeno fino alle 15 permangono i divieti nella zona del centro storico con la deviazione di diverse linee del trasporto pubblico tutte le notizie su ...