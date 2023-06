Traffico Roma del 02-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare code perin carreggiata esterna tra le uscite per laFirenze e la Cassia bis sempre in esternarallentato tra le uscite Boccea Aurelia è proprio sull’Aurelia Siete in coda pera partire da via Aurelia Antica e Malagrotta in direzione Civitavecchia Torniamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code pertra via Prenestina Sud A1 diramazionesud e rallentamenti pertra l’uscita del raccordo e Valmontone in direzione di Napoli incidente sulla A24-l’aquila-teramo con le code tra Ponte di Nona e Tivoli indirizzo per la festa della Repubblica modifiche alla viabilità e conseguenti deviazioni dei ...