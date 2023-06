Traffico Roma del 02-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno incolonnamenti sulla Grande Raccordo Anulare tra la sala della Bufalotta È tra la Prenestina e l’ardeatina ancora tra la Laurentina la via del Mare lungo la carreggiata interna e code tra la casa dista tra la Boccella Aurelia 30Fiumicino e la puntina lungo la carreggiata esterna sulla diramazioneSud filtratore Naviga con l’auto sole per la festa della Repubblica modifiche alla viabilità e conseguenti deviazioni dei mezzi pubblici nel centro in corso in via dei Fiori Imperiali La Tradizionale parata inaccessibili aldiversi settori del centro storico come Piazza del Colosseo Piazza Bocca della Verità via del Circo Massimo Piazza di Porta Capena viale delle Terme di Caracalla chiuse le vie circostanti il Quirinale parte di via Nazionale tu sei alla stazione Colosseo della ...