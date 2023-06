Traffico Roma del 02-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione 21 di questo nuovo appuntamento con L’informazione sulla viabilità eè stata riaperta la tangenziale est Dopo un incidente avvenuto nei pressi della Batteria Nomentana e stazione di San Giovanni abbiamo incolonnamenti sul Raccordo Anulare tra lo svincolo della Tuscolana in uscita Ardeatina in direzione Pontina però però sulla Pontina attratti dal raccordo a via di Decima in uscita quindi dalla capitale di nuovo sul raccordo code anche tra salario Bufalotta in questo caso nelle due direzioni oggi la festa della Repubblica con una modifica alla viabilità e conseguente deviazioni per i mezzi pubblici nel centro inaccessibile aldiversi settori del centro storico Como Piazza del Colosseo Piazza Bocca della Verità via del Circo Massimo Piazza di Porta Capena e viale delle Terme di ...