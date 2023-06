Traffico Roma del 02-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto regolare scorrevole ilal momento lungo la rete viaria della città metropolitana dipochi spostamenti sul grande raccordo anulare e raccordi autostradali sulla tangenziale strada chiusa per incidente in prossimità dell’uscita di via Nomentana in direzione San Giovanni ed oggi in occasione delle Celebrazioni per il tanta sete esimo anniversario della festa della Repubblica a torna alla parata militare nelle vie diprogrammate disposte chiusure alalmeno fino alle ore 15 e deviazioni per alcune linee di bus che servono la zona centrale della città soprattutto nell’area del centro storico bene Al momento non ci sono altri aggiornamenti ma vi ricordiamo che per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...