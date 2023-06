Traffico Roma del 02-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati a questo primo appuntamento con la viabilità ilTutto abbastanza tranquillo lungo la rete viaria della città metropolitana diattenzione sulla tangenziale incidente con primi rallentamenti tra via Tiburtina a via Nomentana in direzione stadio Olimpico oggi in occasione delle Celebrazioni per il 70esimo anniversario della festa della Repubblica attorno alla militare nelle vie diprogrammate disposto e chiusura ale deviazioni per alcune linee di bus che servono la zona centrale della città soprattutto nell’area dei forini e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di...