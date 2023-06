Tra democrazia e autoritarismo

(Di venerdì 2 giugno 2023) Mi chiedo se siamo ancora in. La destra e la sinistra sono uguali, un capo di governo vale l’altro, giornali e tg fanno solo propaganda: la varietà delle idee è azzerata. O sono strano io?Antonio Lucidivia email Gentile lettore, la sua osservazione non è affatto peregrina. L’altro giorno rileggevo alcune pagine di Primo Levi e sono incappato in queste frasi: “In uno Stato autoritario viene considerato lecito alterare la verità, riscrivere retrospettivamente la Storia, distorcere le notizie, sopprimerne di vere, aggiungerne di false: all’informazione si sostituisce la propaganda” (da “Se questo è un uomo”). È una descrizione perfetta. L’unica cosa che Levi non aveva previsto è che una dittatura potesse fare a meno di un dittatore: lo Stato autoritario oggi può essere una deformazione dellaliberale capitalista, che diventa ...

