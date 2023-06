si fa imprecisa e precipitosa a canestro, Belinelli fa la tripla del +6, 72 - 78 al 33'. Il gioco da 3 di Daum dà un po' di ossigeno, metà periodo 79 - 82.si carica di falli e in ...... senza cheriesca ad impensierire un difesa coriacea che concede pochissimo La Bertram però non sie con due triple ad opera di Hunt e Macura, si riporta a - 12 dodici, costringendo ...... Pesaro cala rispetto a due giorni prima ma non simai. Shields è l'Mvp. Per gli ospiti, ... Trento accorcia suPesaro reagisce, Milano ko. Sassari sul 2 - 1 con Venezia Pesaro: Delfino ...

Tortona si arrende anche in casa: Virtus in finale con Milano La Gazzetta dello Sport

In gara 3 di semifinale scudetto il Derthona salva l'onore con un'ottima partita ma non regge il confronto con i bolognesi ...La Segafredo scava il solco decisivo in avvio di secondo tempo e poi dilaga: la cronaca ed il tabellino del match ...